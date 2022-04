Bewältigung der Coronakrise: DOSB und DFB setzen auf Zusammenarbeit mit der Politik

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollen dem „Thema Bewegung“ als Reaktion auf die Corona-Zeit gemeinsam mit der Politik künftig höchste Priorität einräumen. Das teilten DOSB-Präsident Thomas Weikert und DFB-Chef Bernd Neuendorf in einer gemeinsamen Erklärung nach der außerordentlichen Sitzung der Sportministerkonferenz der Länder in Hamburg mit.