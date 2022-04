BVB-Benefizspiel gegen Dynamo Kiew LIVE: Erling Haaland, Marco Reus in der Startelf

Fink wird im Strafraum gehalten und auch noch am Fuß getroffen und fällt. Der Unparteiische zeigt sofort auf den Punkt. Reinier läuft an und schießt in flach in die rechte untere Ecke. Doch der Kiewer Hinterman Bushchan ist da und hält stark. Weiterhin nur 1:3 aus Sicht des BVB.