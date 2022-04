Joachim Streich ist tot: Rekordtorschütze der DDR verstirbt nach schwerer Krankheit

Beim FCM ist der einstige Stürmer bis heute Rekordtorjäger und Vereinslegende. „Mit Joachim Streich hat der Verein eine seiner größten Lichtgestalten verloren“, schreibt der Drittligist in einer Mitteilung: „Die gesamte blau-weiße Familie ist vereint in tiefer Trauer und herzlicher Anteilnahme gegenüber seiner Familie, aber auch in Dankbarkeit, für alles was Joachim Streich für den 1. FC Magdeburg geleistet hat.“