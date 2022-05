DFB verlängert mit Sponsor Telekom

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Sponsor Deutsche Telekom haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis 2024 verlängert. Damit bleibt die Telekom als DFB-Partner bei der diesjährigen WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) und der EM 2024 in Deutschland als DFB-Partner sichtbar.