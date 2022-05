Nuri Sahin in der Türkei gefeiert - bald Rückkehr zum BVB?

Auch die Spieler sind voll des Lobes für ihren Trainer. Der erst 23-jährige Doğukan Sinik, den Sahin zum Nationalspieler formte, schwärmte: „Unser Trainer glaubt sehr an mich. Er glaubt mehr an mich als ich. Ich bin glücklich und stolz, dass ich ihn nicht enttäuscht habe“, so der 23-Jährige.