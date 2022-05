"So noch nie erlebt": André Breitenreiter berichtet von Meisterfeier mit FC Zürich - und seiner Zukunft

Breitenreiter: Ich weiß, was ich kann, verspüre jetzt keine Genugtuung. Meine Erfolge sprechen doch für sich. Es gibt einen Unterschied zu der Berichterstattung über mich in Deutschland und in der Schweiz. Meine Arbeit als Trainer wird in Zürich mehr wertgeschätzt als in Gelsenkirchen. In der Schweiz wird nicht sofort nach etwas Negativem gesucht. Wir haben beim FCZ aber auch viel Ruhe im Verein. Es gab keine Nebenkriegsschauplätze wie auf Schalke oder in Hannover.