Ex-BVB-Star Neven Subotic gibt zu: Im Rückblick schäme ich mich dafür

Der langjährige Bundesliga-Verteidiger Neven Subotic hat Kritik an seinem früheren Lebensstil als Fußballprofi geübt. „Im Rückblick schäme ich mich, dass ich damals zum Teil so sinnlos gelebt habe“, sagte der 33-Jährige in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.