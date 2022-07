Bundesliga-Legende rechnet mit Modeste und Lewandowski ab: "Demut findest du selten"

Der gebürtige Offenbacher Müller, mit sechs Toren in einem Spiel immer noch Bundesliga-Rekordschütze, rätselt auch über Lewandowskis Vorgehen: "Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Mit Brazzo (Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic) und Kahn (Münchens Vorstandschef Oliver Kahn, d.Red.). Da muss ja schon was Gravierendes passiert sein. Man sollte sich mit so einem Spieler zusammensetzen. Das ist wie eine Ehe. Und es gibt Zweckgemeinschaften?"