FC Bayern vs. Manchester City im Free-TV auf SPORT1 - weiteres Testspiel gegen D.C United ebenfalls im TV

Nach der Team-Vorstellung in der Allianz Arena werden die neuen Stars erstmals in den USA bei der Audi Summer Tour groß aufspielen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Juli, messen sich die Münchner mit D.C. United. SPORT1 zeigt das Match relive am Donnerstag, 21. Juli, ab 20.15 Uhr im TV und Stream. Austragungsort ist das Audi Field in der amerikanischen Hauptstadt Washington. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)