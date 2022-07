Regionalliga Südwest: Nach schweren Jahren will Kickers Offenbach endlich aufsteigen

„Dass die Kickers ins mittlerweile zehnte Jahr der Viertklassigkeit gehen, zehrt an der Seele der Fans. Denn vom Selbstverständnis her gehört der OFC für seine Anhänger zumindest in die 2. Bundesliga“, sagt OFC-Experte Markus Horn SPORT1. „Umso erfreulicher ist vor diesem Hintergrund der nach wie vor hohe Zuschauer-Zuspruch. Man darf nicht vergessen, dass nach zehn Jahren in der Regionalliga Südwest mittlerweile eine ganze Generation der bis 18-Jährigen den OFC praktisch nur als Viertligisten kennt.“