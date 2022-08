Prozessauftakt: Ryan Giggs plädiert auf "unschuldig"

Die Anschuldigungen stehen in krassem Gegensatz zum Ansehen von Giggs in der Öffentlichkeit. Die Fans der Red Devils verehren den Waliser besonders für seine Treue, denn in seiner gesamten Profikarriere spielte Giggs nur für Manchester und ist mit 963 Einsätzen Rekordspieler des Kultklubs von Old Trafford. Durch 13 Titelgewinne in der englischen Premier League, vier Erfolge im FA-Cup und zwei Triumphe in der Champions League avancierte Manchesters Publikumsliebling zum erfolgreichsten Spieler im britischen Fußball.