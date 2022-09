Doch keine Rücktrittswelle! Wende in Spaniens Fußballbeben

„Wir haben auf keinen Fall unseren Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft erklärt, wie das der RFEF in seiner offiziellen Mitteilung behauptet. So wie wir es in unseren privaten Mitteilungen (an den Verband, Anm. d. Red.) bekräftigt haben, stehen wir voll und ganz zur spanischen Nationalelf“, hieß es in einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Mitteilung der Spielerinnen, darunter auch Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona.