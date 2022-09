FC Bayern: Mané-Kumpel Segbe Azankpo schießt Reserve mit Tor zum Sieg mit Doppelpack

Der Nationalspieler aus dem Benin traf beim 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg gegen den TSV Rain per Kopf in der 29. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 und ebnete so den Weg zum Erfolg. Auch Grant Ranos (14.) und Justin Janitzek (71.) trafen für das Team von Trainer Martin Demichelis.