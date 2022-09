U21 ohne Moukoko und Mantl in England

"Youssoufa hat sich den Hals ein bisschen verdreht und blockiert, da wollen wir kein Risiko eingehen. Das ist ein Testspiel. In Absprache mit Edin Terzic haben wir daher entschieden, dass wir kein Risiko eingehen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag. Für die deutsche U21 hat Moukoko in fünf Spielen bereits sechs Tore erzielt.