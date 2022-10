Amin Younes bricht sein Schweigen: "Ich wollte weg von der Bildfläche!" Der Ex-Nationalspieler über Frankfurt & Hass im Netz

Younes: Ich werde immer hinter dieser Aussage stehen, denn es hat sich zu diesem Zeitpunkt exakt so angefühlt. Und ich glaube, dass die Fans mir das in den Spielen auch angemerkt haben. Frankfurt ist eine so positiv verrückte Stadt, in der man als Spieler sofort merkt und manchmal sogar auf der Straße daran erinnert wird, welchen Stellenwert dieser Verein für die Bürger hat. Bei der Eintracht habe ich plötzlich den Kämpfer in mir entdeckt, der lange nur in mir geschlummert hat. Ich habe dort zum ersten Mal in meiner Karriere eine Gelbsperre bekommen, weil ich keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen bin. Ich wollte den Fans einfach etwas zurückgeben, weil sie jedes Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht und sich selbst während Corona vor den Stadien versammelt haben, um uns anzufeuern. Ja, Frankfurt war mein Hafen. Aber wenn plötzlich ein Sturm aufzieht und über mehrere Wochen anhält, sucht man sich irgendwann lieber einen anderen Hafen, an dem ein bisschen mehr die Sonne scheint. Es gab ein paar Dinge, die nicht ideal gelaufen sind.