BVB-Ikone leidet mit Kehl: "Schlag ins Gesicht für ihn"

Der frühere Nationalstürmer Karl-Heinz Riedle befürwortet den Aufstieg seines alten Weggefährten Lars Ricken in die Geschäftsführung von Borussia Dortmund. „Mit Lars haben sie jemanden, der eine Ikone ist und schon so lange im Fußballgeschäft dabei ist“, sagte Riedle am Rande des DTM-Auftakts in Oschersleben bei ran: „Ich glaube, der Lars packt das.“