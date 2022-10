Sammy Kuffour im SPORT1-Interview: "Der FC Bayern bewegt sich in eine neue Richtung"

Kuffour: Das ist doch egal und es beunruhigt mich nicht. Wichtig ist, wer am Ende die Schale in den Händen halten wird. Und das wird der FC Bayern sein. Jetzt ist Platz 2 noch akzeptabel. Ich erinnere mich an die Saison 1996/97, da waren wir auch nicht immer Erster und am Ende sind wir trotzdem Deutscher Meister geworden. Union Berlin hat am vergangenen Wochenende in Bochum verloren und die Bayern konnten in Hoffenheim einen wichtigen Dreier einfahren. Wie viele Punkte sind es jetzt noch zu Union? Ein mickriges Pünktchen. Ich glaube, die Liga ist für den Bayern-Fan nicht mehr attraktiv. Was der Bayern-Fan braucht, ist die Champions League.