Trinity Rodman: Tochter von Ex-NBA-Star Dennis Rodman auf dem Weg zur "Legende"

In diesem Jahr wurde sie mit 18 Jahren zum jüngsten Draft der National Women‘s Soccer League (NWSL). Die Washington Spirit holten Rodman als zweiten Pick der gesamten Liga. Noch im Alter von 18-Jahren gab die Stürmerin ihr Debüt und traf nur fünf Minuten nach ihrer Einwechslung. In der darauffolgenden Saison hatte Rodman entscheidenden Anteil am ersten Meisterschaftsgewinn von Washington.