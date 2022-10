Wrexham AFC - Der Geniestreich eines Hollywood-Superstars

Im Netflix-Stil haben die beiden Schauspieler eine humoristisch angehauchte Doku-Serie über den Kauf des Vereins, die Investitionen in den Klub und den Weg der Mannschaft zurück in die Erfolgsspur rausgebracht. Der US-amerikamische Fernsehsender FX zeigt die Serie „Welcome to Wrexham“. Erstmals lief sie im August 2022. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt. Allerdings war die erste Staffel der Dokumentation ein so großer Erfolg, dass FX bereits eine zweite in Auftrag gegeben hat.