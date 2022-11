Messi und Ronaldo machen gemeinsame Sache: Das steckt dahinter

„Messi ist magisch. Er ist ein Typ, den ich wirklich respektiere, so wie er immer über mich spricht. Sogar seine Frau oder meine Frau, meine Freundin, respektieren ihn immer, und sie kommen aus Argentinien. Was ich über Messi sagen will? Ein guter Kerl, der alles für den Fußball tut“, lobte Ronaldo den Argentinier in seinem aufsehenerregenden Interview mit dem englischen Moderator Piers Morgan.