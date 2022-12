"Das ist wie mit den Bayern in der Bundesliga" - Österreichs Erfolgsmanager Andreas Schicker spricht offen

Schicker: Erstmal möchte ich dazu sagen: Es gibt nie eine Garantie, dass das immer so gut funktioniert. Man kann aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen - das haben wir durch strukturelle Anpassungen getan: Im gesamten Verein verfolgen wir eine einheitliche Spielidee, von den Jugendteams bis zur Profimannschaft. Daraus ergeben sich für jede Position konkrete Anforderungsprofile, sprich: Welche Stärken muss Spieler XY haben. Somit muss man beim Scouting nicht in großen Teichen fischen, sondern kann gezielter suchen. Dabei haben wir unser Scouting-Netzwerk in dem Maße erweitert, dass wir selbst sehr aktiv unterwegs sind und nicht auf Zurufe von Beratern reagieren müssen. Das ist eine gezielte Kombination aus Live- und Daten-Scouting, die am Ende die Wahrscheinlichkeit erhöht, Treffer zu landen.