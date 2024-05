Üble Abreibung für Bayern-Kandidat ten Hag: United wird zerlegt

Der englische Rekordmeister Manchester United hat im Rennen um einen Platz im internationalen Geschäft einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag verpassten durch eine unerwartete 0:4 (0:2)-Pleite bei Crystal Palace den Sprung auf Rang sechs und muss als Tabellenachter weiter um die angestrebte Teilnahme an einem Europacup-Wettbewerb bangen.

Vor dem Spiel waren neue Gerüchte um ten Hag aufgetaucht , der Niederländer wurde mit dem FC Bayern - der im Sommer einen neuen Trainer braucht - in Verbindung gebracht. Wie Sky und die Bild -Zeitung einige Stunden vor der üblen United-Abreibung bei Crystal Palace berichteten, sollen die Münchner Kontakt mit den Beratern des 54-Jährigen aufgenommen haben.

Ten Hag, der eine Vergangenheit beim FCB hat, macht mit den Red Devils eine schwierige Saison durch. Sein Vertrag in England ist noch bis 2025 gültig, seine Zukunft gilt dennoch als offen.

TV-Experte von Casemiro entsetzt

Michael Olise mit einem Doppelpack (12. und 66.) sowie der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (40.) und Tyrick Mitchell (58.) besiegelten die achte Auswärtspleite der Gäste. Glasners Mannschaft darf sich nach dem vierten Erfolg in den vergangenen fünf Begegnungen ohne Niederlage für den Saisonendspurt noch leise Hoffnung auf einen Platz in der oberen Hälfte der Abschlusstabelle machen.

An einem schmerzhaften Abend für United erlebte vor allem der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro ein bitteres Spiel. Der ehemalige Superstar von Real Madrid musste in der Innenverteidigung ran und leistete sich mehrere Aussetzer.

Der Ex-Profi und heutige TV-Experte Jamie Carragher zeigte sich bei Sky entsetzt von der Leistung des Nationalspielers. „Es ist nur ein Lauf von Olise, er sieht den Raum und rennt einfach hinein. Es ist chaotisch, Casemiro, ich weiß nicht, was er sich dabei denkt, Olise sieht, dass er ihn herausfordern wird, er läuft einfach an ihm vorbei, es ist so einfach.“