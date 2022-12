Frauen-Bundesliga: Nach Schüller und Zadrazil - FC Bayern bindet nächsten Star langfristig

Dallmann spielt seit 2019 für die Bayern. In bislang 104 Spielen erzielte sie 40 Tore, in dieser Saison sind es bislang elf in 15 Spielen. Für die Nationalmannschaft lief Dallmann bislang 55-mal auf (12 Tore). Bei der EM im Sommer kam sie in allen sechs Spielen zum Einsatz, fünfmal wurde sie dabei eingewechselt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga)