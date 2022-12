Rettig kritisiert DFB und DFL-Planungen

Der gebürtige Leverkusener prangerte in der DFL die Nichtinstallierung eines Co-Geschäftsführers an: „Die Zeit der ‚One-Man/Woman-Show‘ ist längst vorbei und kann den vielfältigen gestiegenen Anforderungen des heutigen Managements und auch den Anforderungen an Führungsaufgaben nicht mehr gerecht werden. Auch die Herren Hoeneß, Assauer und Calmund hätten es sich sicherlich nicht erträumen lassen, dass Klubs, derer sie jahrzehntelang nahezu allein vorstanden, heute von mehreren Vorständen geführt werden.“ Die Zeit des „allwissenden Generalisten“ sei vorbei. (HINTERGRUND: Bierhoff weg: die Nachfolge-Kandidaten)