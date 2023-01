Der Fall Dani Alves: Sein Klub verkündet drastische Konsequenzen

„Mit dieser Entscheidung betont der Klub sein Versprechen, Verhaltensweisen, die im Kontrast zum Geist unserer Organisation und ihrer Werte stehen, nicht zu tolerieren“, sagte Klubpräsident Alves Leopold Silva in einem Statement am Freitag.

Man wolle für Respekt und Toleranz stehen, die Spieler müssten ihrer Vorbildfunktion in Mexiko gerecht werden, erklärte er weiter. Alves war am Freitag nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung in Polizeigewahrsam genommen worden.

Der ehemalige Barca-Star hatte sich selbst in einer Polizeidienststelle in Barcelona gestellt, da gegen ihn ermittelt wird.

Alves wird vorgeworfen, Ende Dezember einer Frau in einem Nachtclub in Barcelona in den Intimbereich gefasst zu haben. Der Brasilianer, der seit Saisonbeginn für Pumas UNAM in Mexiko spielte, hatte seine Anwesenheit in dem Club bestätigt, ein angebliches Fehlverhalten aber bestritten.