Deschamps klärt Zukunft! Frankreich-Trainer verlängert Vertrag beim Vizeweltmeister

Nun soll er sein Team nicht nur bei der EM 2024 in Deutschland betreuen, auch die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko plant der Verband mit seinem Erfolgstrainer. Guy Stéphan, der Assistent von Deschamps, Franck Raviot, der Torwarttrainer, und Cyril Moine, der Konditionstrainer, werden ihre Arbeit in der französischen Nationalmannschaft ebenfalls fortsetzen.