Von Liga 1 in Liga 3 - der ungewöhnlichste Wechsel des Fußball-Winters

Nun ist er zurück bei Deportivo. An dem Ort, an dem seine Familie lebt, an dem er aufgewachsen ist und für den sein Herz schlägt. „Die Leute reden davon, dass ich in der dritten Liga spielen werde, aber so sehe ich das nicht. Ich sehe es so, dass ich bei Deportivo spielen werde“, wurde er bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz, bei der sich auch die anwesenden Journalisten sichtlich über den Neuzugang freuten, emotional.