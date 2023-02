Blatter rechnet mit FIFA-Boss Infantino ab: "Ohne jeglichen Anstand und Respekt"

Blatter ledert gegen FIFA-Boss Infantino

Auch Infantinos Amtsführung sah Blatter kritisch: „Ihm geht es in erster Linie nur um Geld, davon will er immer mehr machen. Angestellte der FIFA berichteten zuletzt, dass man Infantino kaum in Zürich sehe, er nicht mit ihnen reden will, geschweige denn im gleichen Aufzug fahre. Sein Vorgänger, also ich, hätte das gemacht. Er rede aber nur mit Staats- und Regierungschefs.“