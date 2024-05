Sarkasmus nach Gladbach-Panne! "Sogar die Website hat keinen Bock mehr"

Borussia Mönchengladbach erlebte ohnehin schon eine Saison zum Vergessen, die 0:4-Klatsche gegen Stuttgart am letzten Spieltag rundete diese passend ab. Doch nicht nur sportlich geht bei den Fohlen alles schief, nicht einmal die Technik funktioniert noch.

„Aufgrund von technischen Problemen können wir bis auf Weiteres keine Meldungen auf der Website und in der FohlenApp veröffentlichen. Unser Dienstleister arbeitet an einer Lösung“, schreibt der Bundesligist auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Reaktionen der Fans darauf folgten natürlich prompt. So schreibt ein User unter den Gladbach-Tweet: „Das Beste was euch passieren konnte. So erspart man die Nachrichten die Saison schönzureden“. Ein anderer Fan antwortete: „Sogar die Website hat keinen Bock mehr“. Und ein weiterer Kommentar war: „Leider hat Borussia nicht nur technische Probleme...“.