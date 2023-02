Frohms: "Noch mehr Verantwortung" durch Schults Babypause

„Natürlich verändert sich meine Rolle dadurch auch ein bisschen im Torwartteam, dass ich noch mehr Verantwortung übernehme“, sagte die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg bei einer Medienrunde am Donnerstag im Trainingslager in Marbella. (NEWS: Alle Infos zur Frauen-Bundesliga)

Im WM-Jahr steige sie in Schults Abwesenheit zur "erfahrenen Torhüterin" auf, die die nun nachrückenden "jungen Spielerinnen mit in die Nationalmannschaft heranführt". Die Zwillingsmama Schult hatte Anfang Februar ihre erneute Schwangerschaft verkündet, die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) verpasst die 32-Jährige somit.