"Fußball, Bratwurst und Bier“ - Mara Pfeifer über die Verzahnung von Alkohol, Sportwetten und Fußball

Wenn Michael Krause von seiner Fußballleidenschaft spricht, beschreibt er in der Rückschau Dinge, die vielen Fans bekannt vorkommen dürften. Vor den Heimspielen haben der St.-Pauli-Fan und seine Leute sich meist in der Kneipe getroffen, um schon mal vorzuglühen, also: das eine oder andere Bier zu trinken.