Jürgen Klinsmann: Warum sein Ruf als Trainer nicht für jeden ruiniert ist

An Jürgen Klinsmann schieden sich schon immer die Geister

Was folgte, war ein wilder Ritt, in dem der als Radikal-Reformer auftretende Klinsmann Verwundungen hinterließ.

Vor Sommermärchen 2006 gab es jede Menge Trubel

Unvergessen sind vor allem die Attacken des damaligen Bayern-Managers Uli Hoeneß, der Wortführer der Klinsmann-Kritiker war und ihm unter anderem auch vorhielt, für das Projekt Heim-WM nicht seinen damaligen Hauptwohnsitz in den USA aufgegeben zu haben: „Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen.“

Das Ende der Geschichte ist bekannt: Platz 3 und ein alles in allem begeisterndes Turnier, das nach den dunklen Jahren des „Rumpelfußballs“ wieder den Weg in die richtige Richtung wies. Wegen Klinsmann, der nach der WM abtrat, sagten die einen. Trotz Klinsmann, sagten die anderen.

Fiasko beim FC Bayern und bei Hertha BSC

„Taktik ist nicht der einzige Punkt“

Müller vertritt eine andere Sicht auf Klinsmann. Eine, die Klinsmanns Stärken in den Fokus rückt. „Taktik ist nicht der einzige Punkt im Fußball“, antwortete Müller jüngst in einer Pressekonferenz auf skeptische Fragen in Bezug auf die Fachkompetenz des neuen Coachs: „Klinsmann glaubt, dass seine Stärke darin besteht, Starspieler durch seine starke Persönlichkeit, Teamwork und Motivation zu führen.“

Weggefährte Herzog: Klinsmann besser als sein Ruf

„In jeder Besprechung vor jedem Spiel - sei es gegen Brasilien, Mexiko oder Italien - bist du am Ende rausgegangen und hast gedacht: Du gewinnst das Spiel“, erinnerte sich der Österreicher, der zu aktiven Zeiten auch Teamkollege Klinsmanns beim FC Bayern gewesen war: „Mit so einer Überzeugung, so einer Leidenschaft, so einer Power macht er die Mannschaft heiß: Das war überragend, wie er das angegangen ist.“