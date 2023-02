Klub-WM 2023: Alle Infos, Termine, TV, Ticker - holt sich Real Madrid den Titel?

Mit etwas Verspätung startet am Mittwoch das Turnier, bei dem der Klub-Weltmeister 2022 gesucht wird. Normalerweise findet die Klub-WM im Dezember statt, aufgrund der WM in Katar musste es diesmal allerdings nach hinten verschoben werden.

Wer darf sich diesmal für ein Jahr das Wappen des Klub-Weltmeisters auf die Brust drucken? Topfavorit in diesem Jahr ist Champions-League-Sieger Real Madrid. Das Team von Carlo Ancelotti sicherte sich im Finale der Königsklasse durch den Sieg gegen den FC Liverpool den Titel.

In diesem Jahr findest das Turnier in Marokko statt, gespielt wird in Rabat und Tanger. Vom 1. bis zum 11. Februar ermitteln sieben Klubs von sechs kontinentalen Fußballverbänden den Klub-Weltmeister.