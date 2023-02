Shitstorm nach Weltfußballer-Wahl: David Alaba reagiert auf Kritik

„Bezüglich des FIFA The Best Awards : Die österreichische Nationalmannschaft stimmt für diese Auszeichnung, nicht ich allein. Jeder im Mannschaftsrat kann abstimmen und so wird entschieden“, schrieb der 30-Jährige bei Social Media.

Alaba votiert für Messi - vor Benzema

Anschließend sah sich der Ex-Bayern-Star einem Shitstorm ausgesetzt, zahlreiche User verurteilten ihn für seine Wahl, forderten mit „#AlabaOut“ gar seinen Rauswurf bei den Königlichen. „Messi first? Leave Madrid“, schrieb einer der User und bekam etliche Likes. Ein anderer meinte: „Get out of my club now!“