Flutlicht an! Was sich im Frauenfußball ändern müsste - Porträt-Kolumne #54 Annika Becker

Was sich im Frauenfußball ändern müsste

Annika Becker arbeitet als Journalistin im Fußball. Im Podcast „Flutlicht an! Im Gespräch mit der Wortpiratin“ mit Mara Pfeiffer bespricht sie wie stark die Bundesliga derzeit ist, was für ein deutsches CL-Halbfinale spricht und in welchen nationalen Verbänden es wenige Monate vor der WM 2023 besonders rumpelt.