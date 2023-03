Haaland-Schock! Star von ManCity fehlt Norwegen in EM-Quali - auch gegen Bayern?

Wie Norwegens Fußballverband NFF am Dienstag mitteilte, plagt Haaland eine Leistenverletzung - darum werde der 22-Jährige das Mannschaftslager in Marbella verlassen.

Haaland verletzt für EM-Quali mit Norwegen

Und fügte über den ehemaligen Star von Borussia Dortmund an: „Es ist besser, wenn er in seinem Klub weitere medizinische Behandlungen bekommt.“

Wird Haaland fit für Duell mit FC Bayern?

„Erling hat es schwer getroffen, als er erfuhr, dass er nicht für die Mannschaft spielen kann“, sagte Nationaltrainer Stale Solbakken: „Zum Glück gibt es in dieser Gruppe noch genug Selbstvertrauen, Talent und Geschlossenheit, um in den nächsten Spielen Punkte zu holen.“

Norwegen trifft zum Auftakt der Quali für die EM 2024 in Deutschland am Samstag in Malaga auf die Spanier, ehe am Dienstag das nächste Auswärtsspiel in Georgien ansteht. In der Gruppe A warten außerdem noch Zypern und Schottland.