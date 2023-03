DFB-Team: Neuendorf verteidigt Rückkehr zur Deutschland-Binde

„Für mich steht die Deutschlandfahne für das Grundgesetz“

"Für mich steht die Deutschlandfahne für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung", sagte Neuendorf und fügte an: "Für mich steht die Deutschlandfahne für das Grundgesetz. Und wenn man in unsere Verfassung schaut, dann sind da die Werte hinterlegt, für die der DFB auch eintritt, nämlich Vielfalt und Toleranz und solche Aspekte - dafür steht für mich die Deutschlandfahne und nicht für das, was einige aus dem rechten Spektrum darin gerne sehen."

DFB-Spielführerin Alexandra Popp trug in den vergangenen Spielen eine Regenbogenbinde, die Neuer auch schon nutzte. Englands Kapitän Harry Kane lief am Donnerstagabend in der EM-Qualifikation beim Spiel in Italien (2:1) mit „One Love“ auf.