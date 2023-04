1500 Polizisten bei Feyenoord-Spiel in Rom im Einsatz

Alarmstufe Rot in Rom: Vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen AS Rom und Feyenoord Rotterdam am Donnerstag hat die italienische Polizei strenge Sicherheitsvorkehrungen ergriffen. Das italienische Innenministerium setzt 1500 Polizisten im Stadtzentrum ein. Die Behörden haben zwar den Verkauf des niederländischen Kartenkontingents verboten, erwarten aber trotzdem hunderte Feyenoord-Fans in Rom.