Pleite, Platzverweis, Widerspruch: Kevin Großkreutz verliert Trainer-Job

Das bestätigte der Vereinsvorsitzende Ajan Dzaferoski den Ruhr Nachrichten, die am Montag zuerst davon berichtet hatten.

Bövinghausen verliert deutlich

Zuvor hatte das Großkreutz-Team am Sonntag mit 3:7 gegen die SG Finnentrop-Bamenohl verloren. Großkreutz selbst, der als Spielertrainer fungierte, sah in dieser Partie wegen Beleidigung die Rote Karte.

„Das war einfach ein gebrauchter Tag für uns im tiefsten Sauerland – und für mich ganz besonders“, sagte der 34-Jährige der Bild -Zeitung. „Ich habe so etwas wie ‚lass‘ die Idioten doch jubeln‘ zu meinen Kollegen gesagt. Aber leider zu laut. Nur deshalb hat mich der Schiri, der wirklich okay war, runtergestellt.“

Patzer im Topspiel nicht der erste Kobel-Bock in dieser Saison

Patzer im Topspiel nicht der erste Kobel-Bock in dieser Saison

Am Montag erfolgte dann die Ablösung des Trainerteams, weil das Saisonziel akut in Gefahr geraten ist. „Wir mussten die Reißleine ziehen, es muss eine Wende her“, sagte Dzaferoski dem SID und widersprach Großkreutz damit.

Der hatte in der Bild -Zeitung gesagt, dass dieser Schritt im Vorfeld besprochen worden sei.

Bövinghausen punktgleich mit Paderborn II

Der TuS liegt in der Oberliga Westfalen punktgleich mit dem SC Paderborn II auf Platz drei, von Aufstiegsrang trennt ihn nur die schlechtere Tordifferenz. Allerdings hat Bövinghausen keines der vergangenen fünf Spiele gewonnen.

Großkreutz will der Mannschaft als Spieler weiter zur Verfügung stehen: „Natürlich werde ich weitermachen und die Saison vernünftig zu Ende bringen.“

Sollte sein Team tatsächlich in die vierte Liga aufsteigen, würde Großkreutz den Verein verlassen. Stattdessen, so heißt es, wolle er lieber noch in der fünften oder sechsten Liga spielen. Mehr Zeitaufwand würde seine Rolle als Familienvater von zwei Kindern nicht zulassen.