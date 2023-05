Rührende Szenen in England: Jay Stansfield schafft Hattrick für Ex-Klub seines verstorbenen Vaters

Es ist eine rührende Geschichte, die am Wochenende ihren Höhepunkt fand.

Im Mittelpunkt stehen Jay Stansfield und das Vermächtnis seines verstorbenen Vaters Adam. Denn letzterer ist beim englischen Drittligisten Exeter City eine Klub-Ikone.

Sein Trikot mit der Nummer neun sollte eigentlich nie wieder vergeben werden, nachdem der damalige Spieler von Exeter City 2010 im Alter von 31 Jahren in Folge einer Krebs-Erkrankung starb. Zuvor hatte der Mittelfeld-Spieler mit den Grecians den Aufstieg in die drittklassige League One geschafft, mit zehn Toren einen großen Anteil am Erfolg gehabt.

In dieser Saison wurde seine Nummer neun wieder vergeben - an niemand geringeren, als seinen Sohn Jay. Der 20-Jährige schloss sich dem ehemaligen Klub seines Vaters vor der Saison als Leihgabe von Premier-League-Klub Fulham an. Und zum Abschied ließ er es noch einmal so richtig krachen.

Stansfield mit lupenreinem Hattrick gegen Morecambe

Beim 3:2-Sieg gegen Morecambe erzielte der Stürmer einen lupenreinen Hattrick, brauchte für seine drei Tore lediglich 21 Minuten.

Vor der Partie hatten Fans noch eine besondere Choreo organisiert, um ihn und seinen Vater zu ehren.

Exeter-Fans ehrten Vereinslegende Adam Stansfield mit einer Choreo seines Trikots

„Da bleibt kein Auge trocken, auch nicht bei Jay selbst“, schrieb Exeter Citys Twitter-Account bei der Beschreibung seines dritten Tores. „Er geht wieder direkt zur Stansfield-Tribüne, wo er auf den Namen seines Vaters zeigt. Oh Jay, er wäre so stolz auf dich.“

Nach seiner wohl letzten Partie für den Klub seines Vaters war Jay der Stolz anzusehen.

Vor dem „Stagecoach Adam Stansfield Stand“ stand er mit einem breiten Grinsen, dem Spielball in der Hand und zeigte mit seiner Hand die Zahl drei an.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Es war ein unglaublicher Tag, nicht nur für mich, sondern für alle Fans“, sagte im Nachgang gegenüber den Klubmedien. „Es ist ein Privileg, dieses Trikot anzuziehen und es mit so viel Stolz zu tragen. Hierher zu kommen und einen Hattrick vor all diesen Fans zu erzielen, die die ganze Saison über fantastisch waren - es gibt keine bessere Art, die Saison zu beenden.“

Jay Stansfield poste nach seinem Hattrick vor der Tribüne zu Ehren seines Vaters.