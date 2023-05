Rummenigge: DFB sollte Beckenbauer "gebührend würdigen"

Karl-Heinz Rummenigge fordert vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein höheres Maß an Anerkennung für Franz Beckenbauer .

„Er war als Spieler und als Trainer Weltmeister, er gehört in die Kategorie ‚Top of the Tops‘, die jemals im Fußball existiert hat“, ergänzte der frühere Vorstandsboss des FC Bayern: „Seine Lebensleistung für den deutschen Fußball kann man nicht hoch genug einschätzen. Dementsprechend sollte auch der DFB diese gebührend würdigen.“