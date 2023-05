Drama bei Jugendturnier! Jugendlicher nach Schlägerei in Lebensgefahr

Ein 15-Jähriger schwebt nach einer Schlägerei bei einem internationalen Jugendfußballturnier in Frankfurt/Main in Lebensgefahr.

Dies teilte die Polizei Frankfurt am Dienstag mit. Der betroffene Spieler aus Berlin habe durch Schläge gegen den Kopf und den Hals „schwerste lebensbedrohliche Kopfverletzungen“ erlitten. Der mutmaßliche Täter, ein 16 Jahre alter Spieler einer französischen Mannschaft, sei vorläufig festgenommen worden und am Montag in Untersuchungshaft gekommen.