Courtois-Machtkampf mit Tedesco in Belgien: Verärgerte Keeper-Verlobte mischt sich ein

Jetzt wird es noch persönlicher! In der Auseinandersetzung zwischen Belgiens deutschem Nationaltrainer Domenico Tedesco mit Thibaut Courtois hat sich nun auch die Verlobte des Nationaltorhüters der Roten Teufel eingeschaltet.

Auf Instagram veröffentlichte Mishel Gerzig mit den Worten „Ich liebe dich“ zunächst ein Foto von Courtois‘ Beinen in einem Privatflugzeug. Darauf zu erkennen ist das rechte mit schwarzem Kinesio Tape versehene Knie des Welttorhüters von Real Madrid.

In einem zweiten Post ergriff Gerzig dann mit wütenden Worten Partei für ihren Liebsten: „Niemand kann bestreiten, dass du ein legendärer Spieler, ein Anführer, ein Kämpfer bist. Du stellst die Mannschaft und den Verein immer an die erste Stelle und gibt volle 1000 Prozent. Auch wenn du Schmerzen hast. Du gibst nie auf.“

Das aus Israel stammendes Model fügte emotional an: „Es tut mir leid, all die Gerüchte zu hören, die über dich verbreitet werden, Diese Leute wollen dir schaden.“

Courtois‘ Verlobte mischt sich ein

Diese Leute verstünden nicht, „dass du der Inbegriff von Spitzenfußball bist. Ein Spieler, der mit dem Herzen spielt und ein Fels in der Brandung für seine Mitspieler ist. Ein wahrer Anführer, eine wahre Legende. Und eine solche geht nie unter.“

Courtois hatte sich nach seiner aufsehenerregenden Abreise von der Nationalmannschaft im Zuge des EM-Qualifikationsspiel in Estland Tedesco heftig angegriffen und ihm unter anderem vorgeworfen, dass seine Einlassungen zu dem Thema „nicht mit der Realität übereinstimmen“.

Der Keeper prangerte dazu in einem langen Statement auf seiner Homepage an, dass der frühere Bundesligatrainer nur „teilweise und subjektiv“ von einer „privaten Unterredung“ berichtet habe. Darüber sei er „überrascht“ und „tief enttäuscht“.

Courtois von Tedesco überrascht

Laut Courtois sei es „weder eine Laune noch eine willkürliche Entscheidung, Kapitän der Nationalmannschaft zu sein oder nicht zu sein“. Im Gespräch mit Tedesco sei es ihm darum gegangen, „Situationen, die dem Team in der Vergangenheit geschadet hätten“, zu vermeiden. „Leider“ habe er „sein Ziel nicht erreicht“.

Courtois gab außerdem zu Protokoll, dass seine Abreise von der Nationalmannschaft aus medizinischen Gründen erfolgt sei. Er habe sich - in Absprache mit den Verantwortlichen der Auswahl - einer Untersuchung wegen eines Problems am rechten Knie unterzogen.

Tedesco hatte am Montag erklärt, dass Courtois die Reise zum EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Tallinn gegen Estland (20.45 Uhr) verweigert habe.