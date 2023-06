Lasogga kehrt zurück: Stürmer soll Schalkes U23 anführen

Pierre-Michel Lasogga spielt zukünftig wieder in Deutschland Fußball. Der 31-Jährige schließt sich dem FC Schalke 04 an, für den er ab der kommenden Saison für die U23 in der Regionalliga West auflaufen soll. Der Mittelstürmer war seit Sommer 2022 vereinslos und hatte sich zuletzt beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck fit gehalten.

Für Lasogga ist es eine Rückkehr zu alter Wirkungsstätte: Der Angreifer spielte bereits in der Jugend für Schalke 04 und soll in der Zweiten Mannschaft der Knappen nun eine Führungsrolle einnehmen.

Am Wechsel ins Regionalliga-Team der Königsblauen reizte Lasogga auch die Perspektive. "Ich schlage hier in der Knappenschmiede und in der Regionalliga West ein neues sportliches sowie privates Kapitel auf", sagte der Angreifer nach der Vertragsunterschrift: "Mit der Rückkehr in meine Heimat und den Wechsel nach Gelsenkirchen möchte ich auch die Weichen für ein Leben nach dem Fußball stellen."