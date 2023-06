Wagner-Ärger über Aufstiegsregelung: "Ein Stück weit Irrsinn"

„Natürlich ist es ein Stück weit Irrsinn, dass ein Meister nicht aufsteigt“, monierte Wagner im Gespräch mit BR24Sport , dies sei „Quatsch“. „Absurd“ und „bodenlos“ nannte auch „Pele“ Wollitz die Regelung und wetterte gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Denn von den beiden Traditionsklubs, die sich in der Saison 2000/01 gar in der Bundesliga duellierten, darf nur einer in den Profifußball zurückkehren.

Haching oder Cottbus - wer steigt auf?

Wagner versteht Cottbus-Ärger

Schwabl verteidigte indes das Vorgehen bei BR24Sport , betonte aber, dass er in einem Telefonat mit dem Cottbuser Präsidenten alles geklärt habe: „Das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.“

Trotz Schwabls beschwichtigender Worte scheint gewiss, dass die Atmosphäre am Mittwoch (20.30 Uhr) im ausverkauften Stadion der Freundschaft kochen wird. Dann gastiert die SpVgg zum Hinspiel in Cottbus, am Sonntag (13.00 Uhr) folgt das Rückspiel in Unterhaching.