Premier League statt Bauernhof! Englands neue Keeper-Sensation James Trafford

Dieser blieb nicht nur im EM-Finale der U21 Englands gegen Spanien beim 1:0-Sieg ohne Gegentor, sicherte somit den ersten englischen Titel der Jugendauswahl seit 39 Jahren, nicht nur parierte er in der Nachspielzeit (99. Minute) einen Elfmeter samt Nachschuss – auch blieb er erstmals in der Turnierhistorie in allen sechs Spielen ohne auch nur einen einzigen Gegentreffer!

Trafford: „In meiner Familie macht niemand etwas anderes als Landwirtschaft“

Trafford stammt aus Greysouthen in der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands. Die raue irische See begrenzt das Festland auf der Westseite. Auf einer Farm ist er aufgewachsen, das Grün seit jeher sein Zuhause.

Die Eltern stünden alle drei Stunden auf, um die Schafe zu zählen, für Fußball bleibt da wenig Platz. Doch der Sohnemann verfolgte seinen Traum, und die Eltern bekamen sein Talent zu spüren. Er konnte nicht mehr mithelfen in der freien Zeit, die Jugendakademie in Manchester wartete.

Zu Saisonbeginn der Saison 2021/22 an den englischen Drittligisten Accrington Stanley verliehen, folgte eine weitere Leihe in die dritte Liga zu den Bolton Wanderers. Dort verbrachte er die vergangenen eineinhalb Jahre. Alleine in der abgelaufenen Saison riss er 52 Spielen wettbewerbsübergreifend ab, führte sie bis auf Platz fünf der Tabelle und gewann mit Bolton die EFL Trophy. Bezeichnend: In seinen vier Einsätzen in dem Pokalwettbewerb, darunter auch das Finale, kassierte er nicht einen Gegentreffer.