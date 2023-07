Réthy sorgt bei "Maischberger" für Wirbel - "Nichts anderes als Weltkrieg"

Nun war der Kult-Kommentator wieder im Fernsehen zu sehen. In der ARD -Sendung „Maischberger“ sprach er jedoch nicht über den Sport, sondern über den aktuellen Krieg in der Ukraine.

In dem Zusammenhang wurde zuletzt viel über einen möglichen Beitritt in die NATO diskutiert - für Réthy ein Fehler. „Das ist eine ganz schwierige Sache. Das ist ganz dünnes Eis“, behauptete er und ging, angesprochen auf einen sofortigen NATO-Beitritt, sogar noch ein Stück weiter: „Das wäre natürlich Wahnsinn. Sofortiger Beitritt wäre nichts anderes als Weltkrieg.“

Réthy spricht sich gegen NATO-Beitritt der Ukraine aus

Réthy, der als Erzähler in der Amazon-Prime-Doku „All Or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ auftreten wird, wurde mit ironischen Beiträgen überhäuft, einer davon: „Man muss Béla Réthy auch mal in Schutz nehmen. Er hat über dreißig Jahre lang gut davon gelebt, Sachverhalte zu kommentieren, von denen er ganz offensichtlich nicht das Geringste verstand. Warum sollte er diese Gewohnheit jetzt ablegen?“