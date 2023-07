Sind SIE die talentiertesten Zwillinge Deutschlands?

Nun bangt das Acikgöz-Duo also darum, ob sie im Halbfinale gegen Frankreich am Donnerstag (ab 20 Uhr LIVE im TV bei SPORT1 und im SPORT1 -Livestream ) gemeinsam auflaufen können.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bislang haben sie das in ihrem Leben immer gemacht. Die beiden Rohdiamanten sind unzertrennlich - auch bei dieser EM.

In allen drei Vorrundenspielen standen sie in der Startelf. Dilara machte Druck als Linksverteidigerin und Ilayda ordnete das Spiel im zentralen Mittelfeld.

Acikgöz-Schwestern mischten Jungs-Teams auf

Schon immer war die Aufgabenverteilung der beiden auf dem Fußballplatz so. Und schon immer standen die eineiigen Zwillinge, von denen Ilayda 15 Minuten jünger als ihre Schwester ist und die Haare deutlich länger trägt, zusammen auf dem Rasen.

Dabei hat das Duo mit türkischen Wurzeln bereits in der Jugend für Furore gesorgt - allerdings bei den Jungs. Die großen Talente liefen für den FSV Waiblingen auf und gehörten zum Stammpersonal.

Obwohl sie die einzigen Mädchen im Team waren, führte Ilayda die Mannschaft in der Regionalliga sogar als Kapitänin an.

Weil sie so herausragten, kam schon bald ein verlockendes Angebot. 2021 gab es den Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Schon ein Jahr später gelang dem Duo mit 18 Jahren der Sprung in die Profimannschaft. Dort haben sie in der abgelaufenen Saison jeweils zwei Einsätze bekommen.