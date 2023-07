Zehnter Todestag: Gedenktafel für Bert Trautmann in Bremen

Anlässlich seines zehnten Todestages ist am Mittwoch in Bremen eine Gedenktafel für Bert Trautmann enthüllt worden. Standort ist das Haus im Bremer Stadtteil Gröpelingen, in dem der langjährige Torhüter von Manchester City seine Kindheit und Jugend verbrachte.

Als "Legionär" wurde der Weltklassetorwart nie in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn arbeitete Trautmann weltweit als Trainer. Im Alter von 89 Jahren starb der Träger des Bundesverdienstkreuzes am 19. Juli 2013 in seinem Haus unweit von Valencia an einem Herzinfarkt.