3. Liga: Wem gelingt der Traumstart? - Halle und Essen eröffnen neue Saison

Wem gelingt der Drittliga-Traumstart?

Die 3. Liga startet am Freitag in die neue Saison. Ein Traditions-Trio ist dabei als Aufsteiger zurück. Arminia Bielefeld will derweil einen Neustart nach zwei Abstiegen in Serie.

Christoph Dabrowski ist Trainer bei RW Essen

© IMAGO/frontalvision.com